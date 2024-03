Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Yeşilay Şubesi koordinasyonunda bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "10 Bin Yeşil Can 10 Bin Yeşil Canan Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Önceki gün Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, SP Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Yeşilay Çorum Şube Başkanı İsmail Türker Ejder ve çocuklar katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla mücadelede koordinasyon içerisinde yapılan koruma ve önleme faaliyetlerinin önemine değindi.

"10 Bin Yeşil Can 10 Bin Yeşil Canan Projesi" nin bu açıdan çok güzel bir örnek teşkil ettiğini belirten Vali Dağlı, projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve emeği geçen gönüllülere teşekkür etti.

Dağlı, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutmak adına eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra, yetenek taramaları yaparak başarılı oldukları sportif faaliyetlere yönlendirmek ve onlara her türlü imkânı sağlamak için tüm kurumlar ve toplumun her kesimiyle birlikte işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını söyledi.