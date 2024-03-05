Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, torpille işe girme dönemini sonlandıracaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında yurttaş ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Faruk Cıdık, önceki gün de Ata Caddesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

‘YETKİNLİK VE LİYAKÂT DIŞINDA HİÇBİR KRİTERİ DİKKATE ALMAYACAĞIZ’

22 yıllık AKP iktidarında, adam kayırmacılık ve liyakâtsizliğin ayyuka çıktığına dikkat çeken SP Adayı Cıdık, "Torpil yüzünden iş bulamama devri, Millî Görüş belediyeciliğinde tarih olacak. İşe alımlarda, yetkinlik ve liyakât dışında hiçbir kriteri dikkate almayacağız. Bütün hemşehrilerimiz bu konuda müsterih olsunlar." ifadelerini kullandı.

YEŞİLAY'A 104. YIL KUTLAMASI

SP Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık öte yandan bazı sivil toplum örgütlerine de ziyaretlerini sürdürdü.

Cıdık bu kapsamda, Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Dr. Türker Ejder'i ziyaret ederek, kurumun 104. yaşını kutladı.

SP İl Teşkilat Yöneticilerinin de eşlik ettikleri ziyarette Cıdık, toplumun zararlı alışkanlıklardan ve çeşitli madde bağımlılıklarından korunmasına yönelik Yeşilay Şube Başkanı Ejder'le görüş alışverişinde bulundu.

BAĞIMSIZ ADAY SÖNMEZ’E ZİYARET

SP Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık ayrıca Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal'a ve Bağımsız Çorum Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez'e de birer nezaket ziyareti gerçekleştirdi. (Haber Merkezi)