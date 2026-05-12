Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Olimpiyat Şampiyonları Tevfik Kış ve Mahmut Atalay anısına düzenlenen güreş turnuvası ilk yılında büyük ilgi gördü.

Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva ilk kez olması karşın dört yaş kategorisindeki müsabakalara Çorum ve çevre illerden yaklaşık 250 civarında sporcu mücadele etti.

Güreş alt yapısındaki isimlere tecrübe kazandırmak amacı ile düzenlenen turnuvada Çorum takımları beklenen performansı gösteremezken gelecek adına ışık vermediler. Amasya, Tokat ve Samsunlu sporcular daha başarılı olurken yapılan turnuvaya ilk yılda katılan sporcu sayısı oldukça mutluluk verici.

Yapılan müsabakalar sonunda her yaş kategorisinde dereye girerek kupa alan kulüpler şöyle: U 10 takım sıralamasında Samsun 19 Mayıs Engizspor 85 puanla birinci Tokat Ferdi 75 puanla ikinci Samsun Gençlikspor 60 puanla üçüncü Çorum Belediyespor 59 puanla dördüncü oldu

. U 11 takım sıralamasında Çorum İl Özel İdarespor 175 puanla birinci Tokat ferdi 85 puanla ikinci Çorum Belediyespor 84 puanla üçüncü Ankara 75 puanla dördüncü oldu.

U 12 takım sıralamasında Ankara 112 puanla birinci Tokat Yasem 105 puanla ikinci Çorum Belediyespor 93 puanla üçüncü Amasya SEM ise 80 puanla dördüncü oldu.

U 13 takımsıralamasında Amasya SEM 105 puanla birinci Çorum Özel İdarespor 97 puanla ikinci 19 Mayıs Engizspor 89 puanla üçüncü Çorum Belediyespor 65 puanla dördüncü oldu.

U 14 takım sıralamasında Tokat Yasem 100 puanla birinci Amasya SEM 80 puanla ikinci Samsun Büşükşehir 77 puanla üçüncü Osmancık 70 puanla dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda her yaş kategorisinde sıkletlerinde birinci olan sporcular ve kulüpleri ise şöyle:

U 10: 27 kilo Samsun Gençlikspor Eymen Dursun Öksüz. 20 kilo: Tokat gerdi Emin Berat Akar, 34 kilo: Ankara Mahmut Sami Aygün. 38 kilo: 19 Mayıs Engizspor: Hüseyin Furkan Papuç. 41 kilo: Çankırı Şabanözü Belediye: Ergül Bozkuş. 44 kilo; 19 Mayıs Engiz Spor: Tuğra Alp Sivri. 48 kilo: Samsun Büyükşehirspor Muhammet Alperen Karataş. 57 kilo: Çankırı'dan Kerem Kahraman, 68 kilo: 19 Mayıs Engizspor: Erdal Baki İlhan.

U 11: 27 kilo: Ankara Ramazan Eymen Dölcü, 30 kilo: Çorum İl Özel İdarespor: Muhammed Kaan Köstekci, 34 kilo: Ankara Ahmet Şanlı, 38 kilo: Eyüp Ensar Usta (Çorum Belediyespor), 41 kilo Tokat'tan Hamza Yıldırım, 44 kilo Ankara'dan Arif Özgür Akgül, 48 kilo Çorum İl Özel İdarespor Halil İbrahim Kalender, 52 kilo: Çorum İl Özel idarespor'dan Bedirhan Altınörs, 57 kilo: aynı kulüpten Semih Altunkaya, 62 kilo Çorum Belediyespor Berat Bekçi, 68 kilo: Samsun Gençlikspor Yusuf Atıcı, 78 kilo Çorum Belediyespor Taha Gençtürk,

U 12: 30 kilo: Ankara Abdullah Saban, 34 kilo: Çorum Gençlikspor Muhammed Emir Yıldırım, 38 kilo: Ankara Celil Boran Çetin, 41 kilo Amasya SEM: Görkem Çeltuk, 44 kilo: Yarenspor Semih Emre Orhanş, 48 kilo: Amasya SEM Beytullah Rasim Demir, 52 kilo: Ankara Selman Said Şahin; 57 kilo Tokat Yasem Bilal Ömer Yurt, 62 kilo: Tokat Yasem Ahmet Mert Turan, 68 kilo: Samsun Büyükşehir Ali Kağan İşman, 78 kilo: Çorum İl Özel İdarespor: Ahmet Eren Karakaş, 88 kilo: Tokat Yasin Kaya.

U 13: 30 kilo: Osmancık Berat Kesdek, 38 kilo: 19 Mayıs Engizspor Berke Mustafa Aydın, 41 kilo: Çorum Belediyespor Eymen Ege Yalçın, 44 kilo: Tokat Yasem Halil İbrahim, 48 kilo: Amasya SEM Mehmet Çınar Kurt, 52 kilo: Amasya SEM Ahmet Eren Bülbül, 57 kilo Çorum Belediyespor: Berkay Gözübüyük, 62 kilo: 19 Mayıs Engizspor: Yağız Efe Azal, 68 kilo: Tokat Yasem: Ali Azad Yılmaz, 78 kilo: Çorum İl Özel İdarespor Ahmet Çınar Bıdak, 88 kilo: Çorum Gençlikspor: Talha Ediz Çelik, 100 kilo: Çorum Belediyespor Baki Eren Orhangazi,

U 14: 34 kilo: Çorum İl Özel İdarespor: Yusuf Can Bozkurt, 41 kilo: Tokat Yasem Muhammet Enes Ceylan, 44 kilo: Amasya SEM Bilal Arda Kuzucu, 48kilo: Tokat Yasem Emirhan Kahrıman, 52 kilo: Çankırı Gençlikspor: Mehmet Emin Kayacan, 57 kilo: Samsun İlk Adım Belediyespor: Muhammet Eymen Geçkin, 62 kilo: Amasya SEM Şadi Hamza Kır, 68 kilo Tokat Yasem Muhammed Emin Coşar, 78 kilo Tokat Yasem Arslan Meriç İkiz, 88 kilo: Samsun Büyükşehir Talha Yaşar, 100 kilo: Tokat Yasem: Emirhan Pısıl,