AK Parti Çorum Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mert Kadir Küçükbenli, Özge Bardakçı ile dünyaevine girdi.

Benka Arıclık sahibi Mehmet Vahdettin Küçükbenli'nin oğlu, AK Parti Çorum Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mert Kadir Küçükbenli, Özge Bardakçı ile muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdi.

Altınkaya Arena'da düzenlenen düğün törenine siyaset ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

Düğüne Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öneki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muahammed Fatih Temur, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftlerin nikahlarını Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın kıyarken, Aşgın genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.