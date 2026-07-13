AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ile Ebrar Çağlıoğlu, hafta sonu düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirerek mutluluğa "evet" dedi.

Huriye ve Orhan Çağlıoğlu'nun kızı Ebrar Çağlıoğlu ile merhum Ahmet Özdemir ve Nilüfer Özdemir çiftinin oğlu Alaattin Enes Özdemir'in nikâh ve düğün töreni, Sungurlu'daki Mavi Ocak Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Çiftin en mutlu gününde aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.

Yoğun katılımla gerçekleşen düğün törenine AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Ethem Alaf, Gold Force Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, SGK Ankara İl Müdürü Ömer Tök ile siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çiftin nikâhını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere kıyarken, nikâh şahitliklerini AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar yaptı.

Nikâhın ardından davetlilerin tebriklerini kabul eden genç çift, düğün gecesinde müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek mutlu günlerini sevdikleriyle birlikte kutladı.