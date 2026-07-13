Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Özgür Yalçınkaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Aile ve Tüketici Hizmetleri Öğretmeni Özgür Yalçınkaya, bugün hayata gözlerini yumdu.

Yıllardır Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Yalçınkaya'nın vefatı hem öğrencilerini hem de eğitim camiasını yasa boğdu.

Yalçınkaya'nın cenazesi 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Hacı Bektaş Veli Vakfında düzenlenecek cenaze töreninin ardından Sarimbey köyünde toprağa verilecek.