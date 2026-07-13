Çorum Tarım İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal ile birlikte Yaydiğin köyünde meydana gelen arazi yangınından etkilenen tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde yangından zarar gören alanlar yerinde değerlendirilirken, üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Teknik personel tarafından yangının tarım arazilerinde oluşturduğu etkiler hakkında ön değerlendirmeler yapılarak üreticilerin talep ve beklentileri dinlendi.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl Müdürlüğü olarak, afetlerden etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyor; tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yangından etkilenen tüm üreticilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi