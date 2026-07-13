Son Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çorum'un Boğazkale Kaymakamlığına atanan Muhammed Ebrar Evsen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız’ın danışmanı Özge Nur ile düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikâhı siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen düğün töreni, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda davetli, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

SEVENLERİ GENÇ ÇİFTİ YALNIZ BIRAKMADI

Merasimde davetliler, Muhammed Ebrar Evsen ve Özge Nur Evsen çiftini tebrik ederek ömür boyu mutluluk temennilerinde bulundu.