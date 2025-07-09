Masa Tenisinde Çorum’a ve milli takıma sayısız şampiyonlar yetiştiren antrenörler bu kez sahneye çıktılar ve Kuruluşlar arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında erkeklerde birinci kadınlarda ise ikinci oldular.

4-7 Temmuz tarihleri arasında Alanya’da yapılan Kuruluşlar arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlikspor takımı tüm maçlarını kazanarak altın madalyayı kazanırken kadın takımı ise finalde kaybetti ve ikincilik kupasının sahibi oldu.

Çorum Gençlikspor erkek masa tenisi takımı Mesut Kuşgöz, Muammer Kaya, Ali Afşin Gül, Ziver Gündüz ve Ergün Erkoçak’lı kadrosu ile grup maçlarını kazanarak yükseldiği çeyrek final maçında Sokar Enerji takımını 3-1 yarı finalde de Malatya Gençlikspor takımını 3-0 yenerek finale yükseldi. İki yıldır çeyrek finalde kaybederek kürsüye çıkamayan Çorum Gençlikspor final maçında ise TGS takımı ile zorlu karşılaşmayı 3-2 kazanarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Gençlikspor kadın takımı ise Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Asu Ayça Şenyuva’dan oluşan kadrosu ile grup maçlarını namağlup kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Turkcell takımını yarı finalde Konya DSİspor takımını 3-0 ynen Çorum Gençlikspor final maçında Türk Hava Yolları takımına 3-1 yenilerek ikinci oldu. Son iki yıldır şampiyonluğu kazanan Çorum takımı bu kez büyük yatırım yapan Türk Hava Yollarına yenilerek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Çorum Gençlikspor Masa Terisi Antrenörü Mesut Kuşgöz ülke genelindeki kuruluşların büyük yatırımlar yaptığı bu şampiyonada Çorum’u ve kurumlarını en güzel şekilde temsil ettiklerine inandığını belirterek kendilerine bu organize için her türlü desteği veren İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’na teşekkür etti.