Çorum FK'da kampa katılmayan Geraldo ve Thomas'ın vize sorunları nedeni ile Türkiye'ye dönemediği haftasonuna kadar takıma katılması bekleniyor.

Geçen sezon başında Çorum FK ile anlaşan ve takımın hücum bölgesindeki iki ismi Geraldo ve Thomas Verheydt'in vize sorunu nedeni ile Türkiye'ye dönemediği öğrenildi.

Evlenen iki futbolcunun eşlerinin vize sorununun bu hafta içinde çözümlenerek iki tecrübeli futbolcunun takıma katılması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takımın geçen sezon hücumdaki en etkili isminin kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından takımdan ayrılıp ayrılmayacakları merak konusu.