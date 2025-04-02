Ahlatcı Çorum FK’da 7 haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Geraldo'nun bu hafta oynanacak Erokspor maçında da oynaması beklenmiyor.

Ligde son olarak 15 Şubat’ta Kocaelispor maçında forma giyen Geraldo, milli ara ile birlikte takımlara çalışmalara başlamıştı ancak ağrıları devam eden Angolalı futbolcu dünkü antrenmanda yer almadı.

Geçtiğimiz yıl performansı ile lige damga vuran Geraldo, bu sezon istikrarsızlığı ile dikkat çekti.

9 MAÇ KAÇIRDI

Ligin ikinci yarısında toplam 9 maçı kaçıran Angolalı futbolcunun sakatlığının devam etmesi hem teknik heyeti hem de camiayı endişelendiriyor.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 22 maça çıkan Geraldo, 1728 dakika süre aldı.

Angolalı futbolcu 22 maçta 2 gol 5 asistle oynadı.