İl Sağlık Müdürlüğü, olası afetlere hazırlık kapsamında 2025 yılı Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu İl Sağlık Afet Planı (İSAP) ve Hastane Afet Planları (HAP) çerçevesinde kritik bir tatbikat gerçekleştirdi. İskilip ilçesinde eş zamanlı olarak iki farklı noktada yapılan bu kapsamlı tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tatbikatın ana olay yeri, yüksek riskli senaryoların çalışıldığı İskilip Yılmaz Madencilik Kömür Madeni Bölgesi olarak belirlendi. Madende meydana gelen bir kaza senaryosunun canlandırıldığı bu alanda, arama-kurtarma, yaralı tahliyesi ve ilk tıbbi müdahale ekiplerinin koordinasyonu test edildi. Ekipler, zorlu maden koşullarında yaralılara ulaşma ve onları güvenli bölgelere taşıma becerilerini sergiledi.

Kömür madeninde yaralananların tahliye edilmesinin ardından, tatbikatın ikinci aşaması İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’nde devam etti.

Hastanede, gelen çok sayıda yaralının hızlı bir şekilde triyajı (önceliklendirilmesi), acil servise kabulü ve gerekli tıbbi tedavilerinin başlatılması süreçleri başarıyla uygulandı. Hastane personeli, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında kriz anında kaynak yönetimi ve koordinasyon yeteneklerini gözden geçirdi.