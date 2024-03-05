Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özden, Ömer Yıldırım ve Tuncay Kesici’den oluşan ekip aileleri ile birlikte AHL Park AVM’de glutensiz çikolata atölye çalışmasına katıldı.

AVM’de üçüncü katta yer alan ve işletmeciliğini Buğrahan ve Sümeyye Yılmaz çiftinin yaptığı Armoni Lezzet Atölyesi’nde düzenlenen etkinlikte öncelikle çikolata yapımının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verildi ve atölyede glutensiz çikolata imalat çalışması gerçekleştirildi.

5 kişilik gruplar halinde sütlü çikolata, beyaz çikolata ve çeşitli meyve dolguları kullanılarak eğitime devam edildi. İki buçuk saatlik bir çalışmanın sonunda birbirinden lezzetli glutensiz çikolatalar yapıldı. Daha sonra bu glütensiz ürünler katılımcılara test edilmek üzere ikram edildi.

Dernek üyeleri Mualla Kılıç, Yasemin Kılıç, Selma Akoğlu ve Meva Özden’in de katıldığı workshop büyük beğeni topladı.

İşletme sahibi Buğrahan Yılmaz glutensiz çikolata workshop katılımından dolayı dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Talep olması durumunda glutensiz ürün çeşitlerini artırabiliriz. Özellikle glutensiz wafle, çikolata çeşitleri ve künefe gibi tatlıları menümüze ekleyebiliriz. Atölye çalışmaları yapmak isteyen tüm çölyaklılara kapımız açık” dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Hacer Kesici;

“Gerçekleştirilen bu güzel etkinlik için Buğrahan ve Sümeyye Yılmaz çiftine teşekkür eriyoruz. Yeni açılan Armoni Lezzet Atölyesi hayırlı olsun. Birbirinden lezzetli çikolatalar yaptık. Bu glütensiz ürünlerin hem yapımında olmak hem de tadına bakmak bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.