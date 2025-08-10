Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) Etimesgut ilçesindeki maden sahasında 15 metre yüksekliğe ulaşan usulsüz dolgu nedeniyle 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

"CEZA MANSUR YAVAŞ'A KESİLMELİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na duyarlılığı dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Ancak ceza yeterli değil şöyle ki; birincisi bu ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli, para belediyeden kesilecek olursa ceza Ankara halkına verilmiş olur. İkincisi dökülen hafriyatın döküldüğü yerden kaldırılıp arazinin eski durumuna geçilmesi lazım bunun kararı da verilmeli. Çevre ve şehircilik Bakanlığı'ndan bunların yapılmasını bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ABB'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını belirlenmişti.

Denetim sonucunda kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştığı tespit edilmişti. Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı görüntülere yer verilmişti.

Maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle ABB'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 7 milyon 479 bin lira idari para cezası verilmişti.