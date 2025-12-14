Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve ekibi tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada Sultan Ulu'nun, "Tuğyan, Gül anneyi itti" diyerek itirafta bulunmasıyla cinayet ortaya çıkarıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenen görüntülerde duyulan arka plan seslerinin netleştirilmesi için kayıtları TÜBİTAK'a gönderdi. Güllü düştüğünde kameraların kayıt aldığı sesler arasında "Bırak beni, beni bırak", "Seni şimdi atacağım" gibi konuşmalar çıkınca Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

"SENİ ATACAĞIM" CÜMLELERİ SORULDU

Sabah gazetesinin haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 2 savcı tarafından sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter'e TÜBİTAK tarafından açığa çıkarılan "Seni atacağım" cümleleri soruldu. Tuğyan, "Akşam film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan'la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan'a 'Hamileliğim için düştü derim ya da aldırırım' demiştim" dedi.

"ANNEMLE BİZ BİRBİRİMİZİ MINCIKLARDIK"

Tuğyan diğer seslerle ilgili ise, "Biz odadaydık. Emin olmamakla birlikte kapının kapalı olduğunu hatırlıyorum. Sultan'la beraber benim telefonumdan odada müzik açtık. Sultan'a 'Malkata' şarkısını açmasını istedim. Sultan, Malkata şarkısını benim telefonundan açmıştı. Biz Sultan'la Malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup Malkata oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak, beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir" dedi. Tuğyan, Sultan'ın kendisi hakkında verdiği ifadeyi de kabul etmediğini söyledi.

Sultan Nur Ulu, ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılırken Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak kasten öldürmek"ten tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"DİZLERİNİN AZ YUKARI KISMINDAN SARILARAK GÜL ANNEYİ İTTİ"

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandı. İtiraf ise gözaltındaki 3 günün sonunda geldi. Sultan Nur Ulu, "Gül anne, biz Tuğyan'ın odasındayken geldi. Oynadıktan sonra yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi pencereden itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dedi. Sultan Nur Ulu, Tuğyan tarafından tehdit edildiği, gerçeği anlattığında başına geleceklerden korktuğu için olayı gizlediğini söyledi.

GÜLLÜ'NÜN SES KAYDI: BANA NELER YAŞATTIN



Güllü'nün geçmişte kızı Tuğyan ile ilgili konuştuğu ses kayıtları da ortaya çıktı. Güllü'nün "Hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Senin hayatının hangi döneminde düz bir şey vardı Tuğyan. Konuşturma beni. Bana bu hayatta, senden güldüğüm tek şey bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman. Onun dışında bana şöyle kafanı elinin arasına koy bakalım. Ben bu kadına neler yaşattım. Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanımda. Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini hatırla bakalım. Kim vardı yanında. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. O zaman mezarıma gelir ağlarsın" dediği ortaya çıktı.