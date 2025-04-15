Darbükatör Gökhan, Çorum FK - Manisaspor maçı sonrası ilk galibiyet primini alan isim oldu.

Maçı protokol tribününde izleyen Gökhan maç boyunca ve devre arasında burda yaptığı darbuka şovu ile dikkat çekti.

Kırmızı Siyahlı takımın gollerinde darbuka çalarak şova eşlik eden Gökhan maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarların galibiyet sevincini yaşadı.

Gökhan maçın hemen bitiminin ardından yaptığı darbuka şova ile maçı birlikte izlediği Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan galibiyet primini alan ilk isim oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve CHPÇorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’da bu jesti alkışlarla desteklediler.