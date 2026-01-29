İzmir’de yapılan Muay Thai ve Ju Jitsü Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Göktürk Yıldızlarıspor kulübü idareci antrenör ve sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler.

Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında madalya kazanan Deren Balım Çilingir, Denis Duru Çalışkan, Buse Selçuk ve Kübra Çatar ile antrenörlerinin ziyareti sırasında madalyalarını İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile paylaşan sporcular kazandıkları tecrübe ve deneyimler hakkında bilgi verdiler.

Demirkıran da şampiyonada gösterdikleri performans ve kazandıkları madalyalar için sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek daha çok çalışarak daha büyük başarılar kazanmaları dileğinde bulundu.