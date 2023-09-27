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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle Çorum’da yapımı tamamlanmayan göletleri sordu.

Çorum’un tarımsal gelişimi açısından önem arz eden göletlerin yıllardır tamamlanamadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Tahtasız, çiftçilerin bitmesini dört gözle beklediği Derekargın, Emirler, Harmancık ve Sungurlu göletlerinin hangi tarihte bitirileceğine ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla gönderilen yanıtta şu bilgiler verildi:

HARMANCIK GÖLETİ 2024’TE İHALE EDİLECEK

“Çorum Merkez Harmancık (Yeşildere) Göleti ve Sulaması Planlama Raporu tamamlanmıştır. Çorum İl merkezinin yaklaşık 19 km kuzeyinde planlanan Harmancık-Yeşildere Göleti ile bürüt 530 ha alan basınçlı borulu sistemle sulanması planlanmıştır. Talvegden 42,50 metre, temelden 43,50 metre ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde ve 1 milyon 995 bin metreküp depolama hacmine sahiptir. Çorum Merkez Harmancık Göleti ve Sulaması Proje yapımı işi ihale edilmiş olup 2024 yılı içerisinde kesin projelerinin tamamlanmasını müteakip inşaat ihalesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

EMİRLER GÖLETİ 2023 YILI SONUNDA

Çorum Boğazkale Emirler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı işi, 16.02.2022 tarihinde ihale edilmiş ve sözleşmesi imzalanmıştır. İş projelerinin, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasına müteakip bahse konu iş bütçe imkanları çerçevesinde yatırım programına teklif edilecek ve yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

DEREKARGIN GÖLETİ BU YIL TAMAMLANACAK

Çorum İskilip Derekargın Göleti işi, 2015 yılında ihale edilmiş ve 2017 yılında tamamlanmıştır. Çorum İskilip Derekargın Göleti Sulaması işi, 2019 yılında ihale edilmiş ve 2022 yılında 120 ha alan sulamaya açılmıştır. 2023 yılında işin kalan kısmının tamamlanması hedeflenmektedir.

Bakan Yumaklı, Tahtasız’ın Sungurlu göleti ile ilgili verdiği önergeye ise henüz yanıt vermedi.

YILLAR ÖNCE TAMAMLANMALIYDI

Bahse konu göletlerin yıllar önce tamamlanması gerektiğini ancak ödenek yetersizliğinden dolayı sürekli ertelendiğini ifade eden Milletvekili Tahtasız, “Bölge halkı ve muhtarlarımız göletlerin bir an önce bitirilmesini ve arazilerin suyla buluşturulmasını istiyor. Göletler bittiğinde binlerce dönüm arazi suya kavuşacak. Hükümet bir taraftan tarımı desteklediğini söylüyor diğer taraftan tarımsal sulama göletleri için bütçe ayırmıyor. Bu göletlerimiz şimdiye çoktan bitmeli ve toplanan sular toprakla buluşmalıydı. Bir an önce bitirilmesi için takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.