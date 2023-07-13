Çorum Belediyesi, uzun süredir evlerinden dışarıya çıkmayan yaşlılara farklı bir gün yaşattı.

Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan güngörmüşler, Millet Bahçesi’nde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün evde temizlik hizmeti sunduğu yaşlılar, Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuğu oldu. Misafirlerini karanfil ile karşılayan Başkan Aşgın, güngörmüşlerle sohbet edip kahvaltı yaptı.

Hakkın rızası ve halkın duasını almak için çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, bu şehre emek veren güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Aşgın, “Bu şehirde hizmet veren, bu şehre emek veren büyüklerimizi asla unutmuyoruz. Bizim amacımız Hakk’ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Bizlere dualarıyla destek veren büyüklerimizden Allah razı olsun. Evde bakım ve evde temizlik hizmetimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Bu şehrin büyülerine bizleri hizmetkâr kılan Rabbimize hamd ediyorum”dedi.

Kahvaltıya katılan yaşlılar daha sonra Başkan Aşgın’ın sürdüğü golf aracı ile millet bahçesini gezdi. Başkan Aşgın, “Davetimize icabet ederek bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederiz. Büyüklerimizi zaman zaman bu tür sosyal faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)