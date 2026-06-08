Buğdüzspor takımı Kalehisar Kardeşler İveco karşısında attıkları golden sonra ikinci maçta sakatlanan arkadaşları Serkan Çağırgan’a armağan ettiler. Havu topu mücadelesi sonrası yere düşürken sakatlanan ve ayağından operasyon geçirmek zorunda kalan Serkan Çağırgan’ı takım arkadaşları unutmadı.
Maçın 14.dakikasında İsmail Atalay’ın kaydettiği golle öne geçen Buğdüzspor’da futbolcular, gol sevincini sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Serkan Çağırgan’a adadı. Golün ardından tüm takım, üzerinde Çağırgan’ın isminin yer aldığı formayı açarak takım arkadaşlarına destek mesajı verdi.
Muhabir: Fatih Akbaş