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Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği, Fas'tan Endonezya'ya, Mali'den Kırgızistan'a 30 farklı ülkeden 30 gönüllü ülke temsilcisi ile toplantı düzenlendi.

Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda Dernek Başkanı Muhammet Fatih Kirenci, Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) hakkında bilgi verdi.

Sonrasında ise İHH Çorum Şubesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selim Özkabakçı kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Toplantıda Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, gönüllü ülke temsilcilerinden kendi ülkelerinden Çorum'a gelen öğrencilerle iletişim halinde olmaları, her ülkenin kendi öğrenci birliğini tesis etmesi, ülkelerindeki öğrencilerin yaşadığı sıkıntı ve sorunlara dernek yardımıyla çözüm yolları aramaları noktasında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantının son bölümünde söz alan ülke temsilcilerinden Azerbaycanlı Perviz "Oğuzlarda bir söz vardır; 'El bir olsa dağı oynatır yerinden' yani uluslararası öğrenciler birlikte hareket edersek bütün sorunların üstesinden Allah'ın izniyle gelebiliriz" diyerek toplantıda maksadın hasıl olduğunu belirtti. Gönüllü ülke temsilcileri toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)