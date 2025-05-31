Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaca Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Türk, görevinden alındığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Eski İlçe Başkanı İsmail Çimen’in desteğiyle ilçeye umut olmaya çalıştıklarını vurgulayan Türk, görevden alınma sebebinin Cumhurbaşkanına yönelik hakaretleri doğru bulmadığı ve bu duruşu nedeniyle bazı etkinliklere katılmadığı gerekçesi olduğunu söyledi. “Bu karar ne etikle, ne vicdanla ne de partimizin temel değerleriyle bağdaşır” diyen Hüseyin Türk, 19 Mayıs, 10 Kasım ve 23 Nisan gibi önemli günlerde partiyi tek başına temsil ettiğini, verdiği emeğin ve mücadelenin hiçe sayıldığını ifade etti.

Bu haksızlığın sadece kendisine değil, partiye gönül vermiş gençlere yapılmış bir ihanet olduğunu belirtti. Türk, “Haksızlık karşısında susmam, vicdanımı kiraya vermem, ilke ve ahlakımı bir makama değişmem” diyerek görevden alınmasının cezalandırma olduğunu dile getirdi. Partide yaşanan bu uygulamaların gençlerin önüne engeller koyacağını ve parti içindeki çürümenin derinleşeceğini savundu. Son olarak, “Birlikte yürüdüğümüz yolda, sırtımıza saplanan hançerleri de, kimin gerçekten yanımızda olduğunu da unutmayacağız” diyen Hüseyin Türk, partideki gençler adına mücadeleye devam edeceğinin mesajını verdi.

(Alaca Haber)