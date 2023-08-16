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İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, şahsına yönelik münferit saldırı girişiminin ardından adli sürecin devam ettiğini ve tüzük kurallarının işletileceğini bildirdi.

Odabaş, bazı yerel basın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarından kendisiyle ilgili çıkan paylaşımlara cevap vererek, “Adli tatil sürecinden dolayı bazı toplantılara tatilde olmam vesilesiyle il yönetiminin bilgisi dahilinde katılamadım. Bu durum partiden koptuğunu asla göstermez. Görevimin başındayım” dedi.

Odabaş, siyasi menfaat peşinde koşan bazı çevrelerin İYİ Parti’ye ve kendisine yön vermeye çalıştığını ileri sürerek, yıpratma amaçlı bu duruma geçit vermeyeceklerini kaydetti.

‘GÖREVİME DEVAM EDİYORUM’

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Odabaş’ın konuyla ilgili basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunda şahsımın üzerinden yapılan bazı haberlerin hem partimi, hem de beni yıpratmaya yönelik olduğu görülmektedir. Mesleğimin adli tatilde olmasından kaynaklı son toplantılara il yönetiminin haberi olmak kaydıyla katılamadım. Partideki görevime devam etmekte olduğumu ve görevimin başında olduğumu bildiririm.

Şahsıma yönelik münferit bir saldırı girişimi olmuştur. Bununla alakalı gerekli adli süreç ve tüzük kuralları işletilmektedir. Konunun bilinmeden bazı basın kuruluşlarına farklı amaçlarla servis edilmesi politik çıkar peşinde koşan unsurların yardımı ve çabasıyla gerçekleşmiştir. Partime ve bana siyasi yön vermeye çalışılan bu süreçte her zamankinden daha istekli ve azimli görevimin başında olduğumu kamuoyuna duyuruyorum.”