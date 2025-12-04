Çorum’da en yüksek katılımlı turnuva olan Köyler Arası Kardeşlik futbol turnuvasında gruplar belli oldu. Turnuvada toplam 48 takım dörderli 12 grupta mücadele edecek. Turnuvanın teknik toplantısı ve kura çekimi Belediye Turgut Özal Konferans Salonunda yapıldı.

Teknik Toplantıya Organizasyon Komitesinden İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile turnuvada mücadele edecek takımların temsilcileri katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tertip Kurulu üyeleri Muhammet Fatih Temur, Feyyaz Velidedeoğlu ve Ferhat Arıcı, Köyler Arası Kardeşlik futbol turnuvasına katılan tüm takımlara başarılar dilediler ve adı üstünde turnuvanın kardeşlik havasında geçmesini ve müsabakaların centilmence tamamlanması dileğinde bulundular.

Daha sonra yapılan kura çekimi sonrasında turnuvada gruplar şu şekilde oluştu:

1. Grup: Ariss Tanrıvermiş FK, Beyözü Afkat FK, Saraylı Köyü FC, Eskice FK. 2. Grup Delilerspor, Kızılhamza Çankaya Tur, Boğabağı Köyü, Arpalık Köyü FK, 3. Grup: Çalyayla FK, Konaklı FK, Tatar Futbol Kulübü, Ovasarayspor. 4. Grup: Çatakspor, Kargı Köyü, Elvan Çelebi Gençlik, Kışla Deresi FK. 5. Grup: Şeyhlarspor, Düvencispor, Çiftli FK, Karahacipspor. 6. Grup: Garaören Rovers, Bayat Köyü United, Bekişspor, Çopraşıhspor. 7. Grup: Büğdüzspor, Esmice City, Kınıkspor, Çamlıca FK, 8. Grup: Karacaspor, Morsülbül Dağspor, Kayı FK, Kadıkırıspor. 9. Grup: Mecidiyekavak FK, Çalıca Köyü, Hamdiköy FK, CNR Elektrik Dağkarapınar. 10. Grup: Çiftli City FK, Boğacık FK, Figani FK, Güveçlispor. 11. Grup: Ortaköy Şapinuva, Kınık FK, Tola FK, Sarıhasan FK. 12. Grup: Elmapınar FK, Gürcüspor, Karapörçek FK, Dikenli Futbol Kulübü.

Turnuvada maçlar her hafta sonu Mimar Sinan ve Nazmi Avluca sahalarında oynanacak. Cumartesi günü Mimar Sinan’da altı Nazmi Avluca’da altı pazar günüde aynı sayıda maçlar oyyananacak. 6-7 Aralık’ta oynanacak maçlarla başlayacak gruplardaki heyecan 13-14 Aralık ile devam edecek ve 20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla gruplarda mücadele sona erecek.

Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarında birinci olan 12 takım play-off’a yükselecek. Play-off maçları tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak ve şampiyon belli olacak. Play-off eşleşmeleri de kura ile belirlenecek.

2x30 devre olarak oynanacak maçta takımlar yarı sahada sekiz kişi ile oynayacaklar ve yedi oyuncu değişikliği yapabilecekler. Müsabakalarda kural gereği kırmızı kart gören sporcu bir maç oynayamayacak. Direk kırmızı kart gören ise turnuva boyunca oynayamayacak. Hakeme karşı fiili saldırıda bulunan tehdit eden ve güvenlik nedeni ile maçın yarıda kalmasına neden olan takımlar ihraç edilecek ve bir sonraki turnuvaya alınmayacaklar.