Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalanmıştı.