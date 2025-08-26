Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmaları sürüyor
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmaları sürüyor
İçeriği Görüntüle

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalanmıştı.

Muhabir: Anadolu Ajansı