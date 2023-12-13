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Altın fiyatları aralık ayı başında tarihi seviyelere yükselmişti ancak özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler ile birlikte hızla düştü.

Gram altındaki düşüş 50 lirayı buldu.

ÖNCE REKOR SONRA ÇEKİLME

Çoğu kişi Türkiye'nin en güvenli yatırım limanının altın olduğu görüşünde ama bu bu kez altın rekor sonrası sert geri çekildi.

2 Aralık'ta gram altın tarihi rekorunu kırdı. 1975 liradan serbest piyasada satıldı.

Bugün serbest piyasada gram altınsa 1925 lira. Yani 10 günde 1 gram altında 50 lira düşüş yaşandı.