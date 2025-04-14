U 20 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında zirve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un oldu. Çorum Yeni Spor Salonu’nda iki gün süren şampiyonada müsabakalar dün yapılan finaller ile sona erdi.

Müsabakalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor takım halinde açık ara şampiyonluğu kazandı.

Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı 180 puanla birinci olurken Ankara ASKİspor 77 puanla ikinci Konya Büyükşehir Belediyespor ise 72 puanla üçüncülüm kupasının sahibi oldu.

Şampiyonunun en teknik sporcusu olarak Alperen Berber seçilirken en centilmen sporcu ödülü İbrahim Özdemir’e en centilmen antrenörlük ödülünü ise Çorum Belediyespor antrenörü Çelebi Bayır aldı.

U 20 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında ikinci günde beş sıklette madalya kazanan sporcular ödüllerini aldı.

60 kiloda Ankara TEİAŞ takımından Ömer Altaş birinci Beşiktaş’tan Burak Arslantürk ise ikinci olarak gümüş madalya aldı.

67 kiloda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Abdullah Keskin birinci Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Ali Kılınç ise gümüş madalyanın sahibi oldular. 77 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan İbrahim Hayır Aydemir birinci Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Osman Emin Ekinci ikinci oldu. 87 kiloda Ankara ASKİspor’dan Alperen Berber birinci İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Yasin Çakır ikinci oldu.

130 kiloda Ankara ASKİspor’dan Cemal Yusuf Bakır birinci Rize Çaykur’dan Talha Çavdar ise gümüş madalya aldı.