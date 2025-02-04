Dün İl Genel Meclisi'nde İmralı ve Dem açılımı ile ilgili bir konuşma yaparken, dil sürçmesi nedeniyle 'sayın Öcalan' ifadesi kullanan ve gündem olan MHP'li meclis üyesi Selim Dölcü, bugünkü toplantıda Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kullandığı kelimeyi kastımız aştık diyerek yorumlayan Dölcü, tüm kamuoyundan, Çorum halkından ve Türk milletinden özür dileyerek, bedel ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını açıklayan Dölcü;

"Dünkü yaptığım konuşmada terörist başı Abdullah Öcalan ile alakalı kastımızı aşan, içimizden dahi geçirmediğimiz bir kelime ile alakalı sosyal mecralarda hakkımızda bir linç kampanyası başlatıldı. Vatan, millet, bayrak hassasiyetimiz herkes tarafından bilinmektedir. Kastımızı aşan bu kelime ile alakalı dün özrümüzü diledik. Kastımız değildi. Abdullah Öcalan'ın bebek katili olduğunu, terörist olduğunu hepimiz biliyoruz. Söylediğim sözlerden cımbızla seçilerek rencide etme olayına girdiler. Konuşmamızın tamamı dinlendiğinde neyi kastettiğimizi aşikardır. Bu vesile ile tüm kamuoyundan, tüm Çorum halkından, yüce Türk milletinden özür diliyorum. Bu noktaya düşmemem gerekiyordu. Bunun bedeli cansa canla, malsa malla ödemeye hazırız. Bugünden itibaren grup başkanvekilliğini bırakıyorum. Bedel ne olursa olsun ödemeye hazırız." şeklinde konuştu