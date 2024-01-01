Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit MHK tarafından hafta sonunda İstanbul’da düzenlenen A klasmana terfi kursuna katıldı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından bu yıl devre arasında yapılacak yeni klasman belirleme takvimi hafta sonunda İstanbul’da yapıldı.

MHK Başkan ve üyeleri ile Fiziksel Gelişim Ekibi ve Hakem Akademisi eğitimcilerinin katılımıyla 28-30 Aralık 2023 tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

28 Aralık Perşembe günü C Klasman’dan B Klasmane, 29 Aralık’ta ise Ahmet Ecevit’in de bulunduğu B Klasmandan A Klasmana 30 Aralık’ta ise A Klasmanda Süper Lig kadrosuna yükselecek hakemlerin katıldığı terfi kursları yapıldı.

Hakem ve yardımcı hakemlere, Fiziksel Gelişim ekibi tarafından kategorilere göre farklı skalalarda atletik testler (Yo-Yo veya Ariet) uygulandı ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri yapıldı.

TFF tarafından belirlenen profesyonel bir şirket tarafından, online olarak İngilizce konuşma seviye tespiti değerlendirmeleri her kategorideki hakem ve yardımcı hakemlere uygulandı.

Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, UEFA kliplerinden seçilen görüntülerle görsel sınavlar ve oyun kuralları test sınavları her kategori için farklı sorularla MHK koordinasyonu ile Hakem Akademisi eğitimcileri tarafından gerçekleştirildi. Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere uygulanan Psikolojik Performans Ölçümünde ise dikkat seviyelerinin ölçülmesine yönelik çalışma Hakem Akademisi tarafından yapıldıktan sonra, sonuçlar MHK’ye aktarıldı. Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, en son olarak tüm MHK üyelerinin katılımı ile mülakatlar yapıldı.

MHK Terfi Kurslarının ikinci etabı; 10 Ocak 2024’te İl kadrosundan, Bölgesel Lig kadrosuna ve 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde ise Bölgesel Lig kadrosundan, C Klasmanı kadrosuna şeklinde devam edecek.

Merkez Hakem Kurulu üç klasmanda yaptığı kurs sonucunda bir üst klasmana yükselecek hakemleri 3-4-5 Ocak tarihlerinde açıklaması bekleniyor.

Ahmet Ecevit’in ligin ikinci yarısında A Klasman hakemi olarak görev yapıp yapmayacağı bu tarihlerde belli olacak.