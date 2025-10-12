Arabesk müziğin usta isimlerinden "Güllü" olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken düştü mü, itildi mi yoksa atladı mı gibi sorular herkesin aklını kurcaladı. Güllü'nün denge problemi yaşamasından, evde yerlerin kaygan olmasından, kamera görüntülerindeki sözlerinden şüphelenenler birer tahminde bulundu. Usta sanatçının şüpheli ölümünde dosyayı cinayet büro devralırken kızı Tuyan Ülkem teorilere dair ilk kez konuştu.

"ANNEM ÜÇ ŞİŞE ALKOL İÇTİ"

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem Sabah'a yaptığı açıklamalarda, "O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız" diye konuştu.

"ANNEM 'O NE LAN'DİYE GÜLEREK BİZE KATILDI"

Görüntülerde birçok kişinin farklı şekillerde yorumladığı Güllü'nün "O ne lan" ifadesine ilişkin de konuşan Ülkem, "Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı" diye konuştu.

"YÜKSEK BİR SES DUYDUM, DÖNDÜĞÜMDE ANNEMİ GÖREMEDİM"

Tuyan, "Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim. Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu. Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye" dedi." ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Kamera görüntüleri, balkon ve sanatçının düştüğü noktalar en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında adli tıp raporu ortaya çıktı. Güllü'den alınan örneklerde başka birinin herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Bu durumsa olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Ayrıca annesinin öldüğü gün nişanlısıyla şehir dışında olan Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde kız kardeşiyle annesinin arasında husumet olmadığını dile getirmiş, sanal medyada çıkan iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

DOSYA CİNAYET BÜRODA

İddialar ve elde edilen görüntüler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Cinayet Büro'ya devretti.

Dosyanın Cinayet Büro'ya devredilme nedenleri:

Ses kayıtlarındaki çelişkiler ve bilgi kirliliği

"Şüpheli ölüm" değerlendirmesine yol açan bulgular

Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

Yakınlarının olayın ne cinayet ne de basit bir düşme olduğuna dair şüpheleri

Canlandırmada ortaya çıkan, "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız olması

Yatak ve komodin arasındaki dar alanda Güllü'nün çekilmiş olabileceği ihtimali

Sanatçının sağlık sorunları ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oyun oynama ihtimalinin bulunmaması.

DENGE KAYBI YAŞIYORDU

Güllü'nün menajeri Erhan Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.