Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin camından önceki gece 01:28 sıralarında düşüp yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre eve giren olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odada, yerdeki parkelerin çok kaygan olduğunu not düştü. Olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğunu belirtti.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ HER ŞEYİ NOT ETTİ

Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümünün ardından eve giren olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odada, yerdeki parkelerin çok kaygan olduğunu fark etti.

KAPISINA ŞİFRELİ KİLİT TAKTIRDI

Kısa süre önce sanatçının, evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre alçak ve yere yakın olduğu görüldü.

ODADAKİ İNCELEMELERİ GÜÇLÜKLE TAMAMLADILAR

Kaymamak için tutunarak hareket eden ekipler, odadaki incelemelerini güçlükle tamamladı. Parkelerin yakın zamanda cilalandığı, sanatçının evinde bakım ve onarım yapıldığı tahmin edilirken, son derece kaygan olan parke detayı soruşturma tutanaklarına da geçti.

"ARTIK KENDİMİ ÇOK DAHA GÜVENLİ HİSSEDİYORUM"

Ünlü sanatçının düşmeden önce evdeki son anlarına ait görüntülerini de incelemeye alan ekipler, Güllü'nün kısa bir süre önce daire kapısına şifreli kilit taktırdığını da tespit etti. Düşmeden 2 gün önce evinin kapısına akıllı kilit taktıran sanatçının, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dediği görüldü.