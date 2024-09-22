Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasında birleşme görüşmeleri yeni bir aşamaya geçti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin yetkili kurullarından aldığı yetki ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la yaklaşık dört saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonucunda, birleşme görüşmelerinin sürdürülmesine karar verildi.

Süreçle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte büyük ve derin bir kriz sarmalına girdiğini belirterek, "Bu şartlarda en büyük sorumluluk siyaset kurumunun üzerine düşmektedir. Bütün bu sorumların çözümüne katkıda bulunmak yerine şahıs ya da parti çıkarlarının peşinde koşan siyaset kurumu bir bütün olarak, siyasetçiler de tek tek millet önünde de tarih önünde de hesap veremez" dedi.

Özgürlükçü-vatanperver-milli-muhafazakâr-demokrat güçlü bir alternatife gereksinim olduğunu ifade eden Rumi Bekiroğlu, “TBMM’de yer almakla birlikte tek başına grubu bulunmayan ve iktidar blokunda yer almayan bütün partileri ve bağımsız milletvekillerini ülkeyi kutuplaştırma kıskacından çıkaracak ve siyasete hareket edecek ve özgünlük katacak böylesi bir girişimi yeni yasama yılından önce ciddiyetle ele almaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

İktidar mensupları dahil hiç kimseye ve hiçbir siyasi gruba karşı ön yargımız ve ön şartımız yoktur. Gün egoların değil, akılların devreye sokulması günüdür. Gün geçmiş hesapların değil, gelecek tahayyüllerin konuşulması günüdür.” açıklamasında bulundu.