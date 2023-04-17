FATİH AKBAŞ

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay’a yapılan saldırı ile ilgili tutuklanan ve aralarında muhtarlarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesinde yağmaya teşebbüs etmek suçundan dava açıldığı belirtildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından konu hakkında yapılan yazılı basın açıklamasında, müşteki Murat Günay’da bulunan yardım kartlarının yağmalanmaya teşebbüs edilmesi olayı ile ilgili bazı basın, yayın organlarında eksik, yalan, yanlış haberler yapıldığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

29.03.2023 tarihinde AK Parti İl Başkanı olan Müşteki Murat Günay’ın ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken yardım kartlarının şüpheliler F.Y.. İ.H.. S.E., Ü.B., Z.O. tarafından yağmalanmaya teşebbüs edilmesi olayının Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine hazırlık soruşturmasının başlatıldığını ifade edildiği açıklamada,

“Gözaltına alınan şüpheliler F.Y., İ.H., S.E., Ü.B., Z.O. yağmaya teşebbüs etmek suçundan Çorum Sulh Ceza Mahkemesince 06.04.2023 tarihinde tutuklanmışlardır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tüm yönleri ile incelenmiş, toplanması gereken tüm deliller ivedilikle toplanmış ve Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesine yağmaya teşebbüs etmek suçundan cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.