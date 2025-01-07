AK Parti İl Başkanı av. Murat Günay, genel merkezle yaptığı istişareler sonucunda AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına aday olmayacağın açıkladı.

İşte o açıklama:

AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk’a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye’nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.

AK Parti’de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.

Şimdi, Çorum’umuzda bu kutlu davayı, ecdadımızın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.

Yoğun geçen genel ve yerel seçimlerde ve bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarımız neticesinde, Genel merkezimizle yaptığımız istişareler sonucunda kongremizde il başkan adayı olmadığımı sizlerle paylaşmak istedim. 8. Olağan İl kongremizde sorumluluğu ve davamızı yüklenecek olan kardeşimiz, Çorum teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; Çorum'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır. Elhamdülillah Çorum’umuzun hayali hızlı trenin ihalesini de yaptırmak bize nasip oldu.

Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin Çorum’umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Birlikte daha güçlü, daha büyük zaferlere ulaşacağız. Bu davada beni yalnız bırakmayan tüm teşkilatıma ve Çorum halkıma sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum.”