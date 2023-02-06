Acil olmayan vatandaşlar ambulans çağırmasın

FATİH BATTAR

Çorum'da ambulansların deprem bölgesine sevk edilmesinden dolayı Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, vatandaşları çok acil değilse 112'yi aramamaları konusunda uyardı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ambulanslarımızın bir kısmı deprem bölgesine destek için gönderildiğinden dolayı mevcut ambulans sayısı azalmıştır. Hafif rahatsızlığı olan kişilerin, hastaneye gidebilecek durumda olanlar kendi imkanlarıyla gitmeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü meşgul etmemelerini önemle rica ederiz" denildi

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Çorum'dan bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedilen ve can kayıplarının yanı sıra büyük hasara neden olan deprem nedeniyle Çorum'dan deprem bölgesine sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Sağlık Müdürlüğüne bağlı 50 kişilik ekip, 10 ambulans ve 5 UMKE aracı ile sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 11:24