AK Parti Çorum Milletvekillerini bu isim belirleyecek

AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan mülakat komisyonları, milletvekili adaylarının belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Çorum milletvekillerini belirleyeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de 81 ilde, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası komisyon görüşmelerine geçildi.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan 14 komisyon, temayül yoklamaları doğrultusunda adayları değerlendirmeye tabi tutuyor.

Bu kapsamda, Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kocaeli, Sinop, Amasya illerinin milletvekillerini belirlerken,

Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon Ankara

Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Hakkari, Van

Efkan Ala başkanlığındaki komisyon Antalya, Burdur, Karaman, Konya, Mersin

Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki komisyon İstanbul 2. Bölge, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne

Mehmet Özhaseki başkanlığındaki komisyon Aydın, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta

Nurettin Canikli başkanlığındaki komisyon Balıkesir, Kırıkkale, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir

Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Sakarya, Ordu

Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon İstanbul 3. Bölge

Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon İstanbul 1. Bölge

Vedat Demiröz başkanlığındaki komisyon Adana, Gaziantep Şanlıurfa

Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Iğdır, Kars, Şırnak, Batman, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Muş, Siirt, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır

Ömer Çelik başkanlığındaki komisyon İzmir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mardin

Fatma Şahin başkanlığındaki komisyon Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Kilis, Çankırı ve Hatay için milletvekillerini belirlemeye çalışıyor.

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

- Milletvekili adayları 11 Nisan'da açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon, 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak.

Nihai milletvekili aday listeleri 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecek.

AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.