Akkent Mahallesi, başıboş köpeklerden tedirgin

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar başıboş şekilde cadde ve sokaklarda gezen köpeklerden şikayetçiler.

Mahalle sakinleri üzücü bir olay yaşanmadan yetkililerin bu duruma önlem almasını istiyor.

Akkent Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde cadde ve sokakları mesken tutan onlarca sokak köpeği bölgede korkuya neden oluyor.

Sayıları oldukça artan başıboş köpekler nedeniyle çocuklarını okula gönderirken büyük tedirginlik duyan aileler, günlük yürüyüşünü yapmaya çalışan yada kurslara giden kadınlar da soruna kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

Ayrıca sabah erken ya da gece geç saatlerde işine gidip gelen mahalle sakinleri de köpek saldırısı korkusu yaşıyorlar.

Vatandaşlar artık, ‘köpekler saldırır mı’ korkusu olmadan işe gidip gelmek istediklerini, çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermek istediklerini ve kurslara rahatlıkla gitmek istediklerini belirterek, yetkililerin soruna çözüm bulmalarını istediler.