Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni kararnameye göre Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze alındı.
Çorum yeni valisi ise Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan oldu.
Vali Zülkif Dağlı 10 Ağustos'tan bu yana Çorum'da görev yapıyordu. 1 yılın ardından merkeze çekildi.
İşte 16 ile vali olarak atanan isimler:
Enver ÜNLÜ - Manisa Valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Cevdet ATAY - Şırnak Valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Vahdettin ÖZKAN - Konya Valisi Manisa Valisi
Birol EKİCİ - Kırklareli Valisi Şırnak Valisi
Turan ERGÜN - Uşak Valisi Artvin Valisi
Aydın BARUŞ - Isparta Valisi Gümüşhane Valisi
İbrahim AKIN - İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Konya Valisi
Önder BAKAN - Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Amasya Valisi
Ali ÇALGUN - Mülkiye Başmüfettişi Çorum Valisi
Abdullah ERİN - Vali-Mülkiye Başmüfettişi Isparta Valisi
Rahmi DOĞAN - Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sakarya Valisi
Uğur TURAN - Bursa-Gemlik Kaymakamı Kırklareli Valisi
Ahmet KARAKAYA - İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Bitlis Valisi
Murat Sefa DEMİRYÜREK - Hatay-İskenderun Kaymakamı Kırşehir Valisi
Abdulaziz AYDIN - İstanbul-Ümraniye Kaymakamı Bolu Valisi
Naci AKTAŞ - Ankara-Etimesgut Kaymakamı Uşak Valisi