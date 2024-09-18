Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Amasya Merzifon Havalimanı’nda Ağustos ayında 11 bin 492 yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Amasya Merzifon Havalimanı’nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 11 bin 492 oldu.

Ağustos ayında Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 75, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 78’e ulaştı. Yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 98 ton oldu.

8 Aylık (ocak-ağustos dönemi)

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Amasya Merzifon Havalimanı’nda yolcu trafiği 91 bin 665, uçak trafiği 744, yük trafiği (kargo + posta + bagaj) ise 811 ton olarak gerçekleşti.