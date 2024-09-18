Kargı’nın Aksu Yaylası Askerin Mezarı mevkiinde kaybolan vatandaş bir gün sonra bulundu.

17 Eylül 2024 Salı günü saat 21.30’da Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne

Kargı’nın Aksu Yaylası Askerin Mezarı mevkiinde C.K. (60) isimli vatandaşın kaybolduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine AFAD ekipleri hemen olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Jandarma Komutanlığı personeli ve köy halkının da destek verdiği aramalar gece boyunca devam etti.

Kayıp C.K’yı ulaşabilmek için Bilgi Teknolojileri Kurumundan cep telefonu sinyalinden yer tespiti talep edilmesinin ardından eş zamanlı olarak devam eden arama çalışmaları sonucunda kayıp olan C.K’ya 18 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde Aksu Yaylası mevkiinde ulaşıldı.

C.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.