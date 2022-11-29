‘Avrupa’da derinizi yüzerler’

FATİH BATTAR

Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında yer alan Çorumlu işadamı Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Hitit Üniversitesi’nde Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen ‘Gençliğin Kariyer Zirvesi’ programına katıldı.

Çelik, yurt dışına gitmek isteyen gençlere nasihatta bulunarak; “Gelişmiş ülkelerde çalışma şartları Türkiye’deki gibi değil. Verimlilik prodüktörü denilen şey hayli yukarda. Derinizi yüzerler yani çalıştırırlar. Aksatmadan da paranızı verirler. Yurt dışında olsun Türkiye’de olsun bir kişinin çalışmasıyla bir ev geçinemez. Bizde yardımlaşma var. Akrabaların yardımı, memleketten gelen bir şeyler var bu yüzden bir kişi çalışınca teker dönüyor ama doktor, mühendis, akademisyenler hariç yurt dışında bir kişinin çalışmasıyla geçinmek son derece zor.” ifadelerini kullandı

Çelik, daha sonra Alaca’dan Ankara’ya oradan İstanbul’a, yurt dışında ise Almanya’dan Amerika’ya uzanan hikayesini gençlerle paylaşarak, iş hayatında edindiği tecrübeleri öğrencilere anlattı.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel ise ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargonun bir sonucu olarak telsiz üretmek amacıyla kurulduğunu, bugün silah sistemlerinden hava savunma sistemlerine kadar pek çok alanda üretim yapan önemli bir firma haline geldiğini söyledi.

ASELSAN'ın savunma sanayi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük 50 şirketinden biri olduğunu belirten Yücel, Türk savunma sanayisinin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığının önemli rol oynadığını vurguladı.

Yücel, "Bu başarıların temelinde çok çalışma, ter dökme, kendini geliştirme, en iyi teknolojileri Türkiye'ye kazandırma var. Her şeyin ötesinde de bir liderlik var. Bunun altını çizmek lazım. Dalkavukluk yapmak için söylemiyorum. Bu benim karakterimde de yok. Şunun için söylüyorum: Hepimiz ülkemizin geldiği noktanın ve bu başarının farkında olalım diye söylüyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın savunma sanayisine verdiği destek olmasa, savunma sanayisiyle ilgili verdiği hedefler olmasa, arkasında durmasa bu başarıların hiçbiri gerçekleşemezdi. Şimdi bu başarıları yapmamızın temelinde güçlü bir liderlik, kararlılık, bağımsızlık hedefi, milli bir gayret var. Bunun sonrasında inşallah bu tür başarıları ileriye dönük taçlandıracak sizin gibi gençler var, insan kaynağımız var." diye konuştu

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 16:58