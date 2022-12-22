Bahçeşehir Koleji’nde, eczacılığı anlattılar

Bahçeşehir Koleji’nde ‘Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşisi’ gerçekleştirildi.

MASTER 6 Eğitim Modeli kapsamında yapılan söyleşiye konuşmacı olarak Çorum Eczası Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Oda Saymanı Ecz. Seçil Ertürk ve Kongre Delegesi Ecz. Olcay Çorumlu katıldı.

Söyleşide konuşmacılar, eczacılık mesleği, eczacı kimliği, teknolojide, sağlık alanında değişimler hakkında öğrencilere bilgiler vererek, meslek seçimi konusundaki sorularını cevapladılar.

Eczası Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler, Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Özgen Bıyıkoğlu, Lise Müdür Yardımcısı Mine Devrim Uymaz, Matematik Öğretmeni Barış Kulak ve Okul Aile Birliği Başkanı Seçil Yalçın'a söyleşiden dolayı teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. (Haber Merkezi)