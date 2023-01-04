ÇESOB yönetimi Canbek’i destekleyecek

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Yönetimi, yaptığı toplantıda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu'nda Vedat Canbek’i destekleme kararı aldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Yönetimi olarak Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetimin yanında olacağımızı ve tam destek vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunar, Genel Kurul'da Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve yönetimine başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)