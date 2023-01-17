Çorum'da devre mülk çetesine operasyon

Aydın Kuşadası merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 29 ilde, devre mülk çetesine operasyon düzelendi.

Düzenlenen operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 104 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın merkezli Çorum, İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.