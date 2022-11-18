FATİH BATTAR

Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Çağrı” hakkında partililerle söyleşi programına katılmak için Çorum’a gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Çorum İl Başkanlığı’nda konuştu. Özel, Çorum’da yalan rüzgarları döndüğünü belirterek; ‘Çorum kadar söz verilip de tutulmayan bir başka il yok’ dedi

‘MANİSA’DAN ÖNCE ÇORUM’UN SEÇİM SONUÇLARINA BAKACAĞIM’

‘Çorum’da bu kadar söz verilip de verdikleri sözü yerine getirmeyenleri seçim gecesi göreceğiz.’ diyen Özel; “AK Parti 81 ilde iktidar ve 81 ilde hayal kırıklıkları yaratmış. 81 ilde söz verip de verdiği sözü yerine getirmedikleri de var, yaptıkları da var ama Çorum kadar söz verilip de tutulmayan bir başka il yok. Oyu alırken kepçe ile almışlar, hizmet verirken çay kaşığını çok görmüşler. Çorum’da bu kadar söz verilip de verdikleri sözü yerine getirmeyenleri seçim gecesi göreceğiz. Valla Manisa’dan önce Çorum’un seçim sonuçlarına bakacağım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum ne ile öne çıkıyor diye baktığımızda 10 yıldır yatırım programlarında söz verilip de yatırım programına alınıp yapılmayan projeleri ile öne çıkıyor.” şeklinde konuştu

Çorum’da yapımı devam eden ve tamamlanamayan projeler üzerinde AK Parti Çorum milletvekillerini ve iktidarı eleştiren Özel, şunları söyledi;

‘KİMSE ÇORUM’DA DURMUYOR’

“2019-2020 yılında Çorum’un muhalif partileri Devlet Hastanesi önünde durdular, ‘yıkmayın’ dediler. Çorum AK Parti Milletvekilleri yıkacağız, seneye de yenisini yapacağız dediler. Ne oldu? Devlet Hastanesi gitti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi eksik uzmanlarla boğuşuyor. Eskiden biz gelmeden önce hastanelerde kuyruk vardı diyorlardı şimdi hastaneye kadar bile gidemiyosun evde kuyruk var. Dün Çorum’da 8 ay öteye randevu verilen hastalar var. Kimse Çorum’da durmuyor, bütün doktorlar Çorum’dan ayrılıyor. Yapılmayan Devlet Hastanesi yüzünden Çorum büyük bir sıkıntı çekiyor.

Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü nerde? 2017 yılında açılacak sözü vermişlerdi. Daha ortada temel yok. Arkadaşlar söz verdikleri halde bunu yapmadılar.

Osmancık Dutludere Barajı 60 bin hektar alan suyla buluşacaktı. 2013 yılında bitecek diye namus sözü verdiler. 9 sene geçmesine rağmen namus sözü orada duruyor. 9 yılın sonunda sadece yüzde 40’ı tamamlanmış. Çorum-Osmancık yolu, Çorum-Mecitözü yolu, Çorum-İskilip-Tosya yolu, Çorum-Ortaköy yolu, Çorum-İstanbul bağlantısını sağlayacak olan Kırkdilim Tüneli. Bunlardan birinin açılışına giden var mı? Bu projelerden kimini 10, kimini ise 9 yıl önce söz vermişler ama hiçbirini bitiremediler. Kırkdilim Tüneli, 370 milyon liraya ihaleye çıktı, 1 milyar TL harcandı ama hala tünel ortada yok. Çorum’un AK Parti’li milletvekilleri her seferinde ona söz veriyorlar, buna söz veriyorlar.

‘AHMET SAMİ CEYLAN’LA BİRLİKTE HIZLI TRENLE GELDİK’

Ben Çorum’a gelirken, seyahatte AK Parti MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan’la birlikte geldik Ankara’dan hızlı trenle. Hemen yanında da Ercan Daşdan otuyor, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Bizim Ahmet Sami Ceylan, ‘seni bindirmem’ diyor. Niye binmesin adam dedim; ‘Ya o eskiden MHP’liydi bu trenin yapılacağına inanmıyordu’ dedi. Bende dedim ki ‘olur mu yav dedim binsin dedim bindik’. Tren tıklım tıklım. Yer yok. Neden yer yok? Acemi Birliği’nde yemin töreni var. Bütün aileler hızlı trene binmiş geliyor. Çorum’a Acemi Birliği’ni getirmişler. Çorumlulardan şimdi bizi canlı yayından izliyor. Hızlı tren diye bir şey yok. Acemi Birliği de yok o da yalan olmuş. O yüzden sayın Ahmet Sami Ceylan’la yan yana oturamadım. Bir daha Çorumluların karşısına nasıl çıkacaksınız, nasıl oy isteyeceksiniz gerçekten merak ediyorum.

4 yıl önce Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelinin atacağız demişler ortada hiçbir şey. Emeklilere müjde diye 2018 yılında TOKİ’nin temelini atmışlar ama 4 yıldır emeklilere evleri daha teslim edilemedi. Şimdi yeni sosyal konutlar için talep topluyorlar. Böyle bir proje olmaz. 2 yıl boyunca hem para ödeyecek hem kira ödeyecek vatandaşlar. Ayrıca bide peşinat var. Biz kanun teklifi verdik ve önümüzdeki ay mecliste görüşülecek. Sosyal konut lüks ev değildir. Bunda peşinat olmaz. Gariban nasıl versin bu peşinatı. Artan taksitler olmaz. Enflasyon oranında değil, sabit tutulması lazım. Hem müteahhite hem de vatandaşa devlet garantisi verilmesi lazım.

‘PUTİN VE ZELENSKİ’Yİ ÇORUM’A GETİR’

Genel başkanımızın çok üzerinde durduğu Alacahöyük’te Hitit Barajı var. 11 milyon TL ödendi. Burası dünya tarihinde 7 bin 500 yıl önce yapılmış ilk sulama barajı. Bugün gelinen noktada dünyanın eski ve tarım sulama barajına bir tane bile turist gelmedi. Projeyi Valilik üstüne almıyor, Çorum Belediyesi benim konum değil diyor. Yapılan onca masrafa rağmen orası çürüyor. Bu 7 bin 500 yıllık inanılmaz Hitit Barajı’na dünyanın öbür ucundan Çinli gelir ama Allah’tan gelmiyor. Çünkü buraya gidecek otobüs, dolmuş yok. Çorum’dan Alacahöyük’e bir toplu ulaşım aracı bile yok. Dünyanın ilk barış anlaşmasının yapıldığı yer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman söylüyor ya ‘Ben Rusya ile Ukrayna arasında arabulucuk yapacağım’ diyor. Keşke dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı yer olan Alacahöyük’te yapsan ve Putin ile Zelenski’yi buraya davet etsen. Vizyon budur.

‘BİRİLERİNİN NE İTİBARINI NE DE TİCARETİNİ HEDEF ALMAYIZ’

Çorum’da bir barut fabrikası yapılıyor. Bu barut fabrikasının yapımı ile ilgili bize dünya kadar bilgi geldi. Bu barut fabrikasının yapılmasına Tarım ve Orman Bakanlığı ile TEİAŞ olumsuz bakıyor diye bilgi geldi. Olumsuz görüşleri sümer altı ettiler, açılışı Cumhurbaşkanı açacak diye. Buraya itiraz için başvurunun Çorum’dan yapılması lazım. Sayın Tufan Köse’ye bu talebi ilettik. O da avukat arkadaşıyla bu başvuruyu yaptı. Önce sümer altı ettiler. Avukat arkadaş bir kez daha itiraz yaptı. Bunun üzerine de bize cevap geldi; ‘Bu dedikleriniz doğru ama biz daha sonra yapacağız’ dediler. Çorum basınında bu konu ile ilgili bir haber çıktı. Hanginiz doğru söylüyorsunuz diye. İkimiz de doğru söylüyoruz. Siz imza atmışsınız altına dendi Tufan beyde ‘Benim böyle imzam yok’ dedi. Haberi yapan Çorum’dan duayen gazeteci abimiz aradı konu ile ilgili. Ona da anlattım. Sonra ‘CHP yatırıma mı karşı?’ algısı oluşturulmaya çalışıldı. 2500 kişi çalışacak deniliyor biz isteriz ki 25 bin kişi çalışsın. Bu işten 10 katı para kazanılsın ama Soma’da 4 gün boyunca 301 şehit çıkarmışım. Üstüne Ermenek’te boğulan madencileri çıkarmışım. Üstüne bir de Amasra faciası yaşanmış. Burası Muz Cumhuriyeti mi kardeşim? Bütün itirazlara rağmen Cumhurbaşkanı bunun yapın buraya diyor. Yarın öbür gün gelip Çorum’da patlamanın önünde ağlayacağına bugün birinin nasırına bas. Kimse imtiyazlı değil. Bazı işler yapılıyor, bazı işler işadamlarına zorla yaptırılıyor. Bunda Rusya’nın altınlarının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Türkiye’ye getirilmesi de var. Borsa manipülasyonlarında işlemi yapanın isminin açıklanması gibi SPK kurallarına aykırı hareketler de var, borsa manipülasyonları da var. Allah’a şükür kimseden korkmayız. Birilerinin ne itibarını ne de ticaretini hedef almayız ama doğruları söyleyerek bugüne geldik ve doğruları söylemeye devam edeceğiz. Çorum basını üzerinden iftira ve saldırıda bulunduranlar alternatif kanallardan randevu alanlara, biz basın üzerinden partimizi hedef alan açıklamalardan sonra sempatik kanaldan çay içenlerden değiliz.”

Çorum’la ilgili açıklamalarından sonra İstanbul’daki bombalı terör saldırısı, Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik sorunlarına dair konuşan Özel;

“İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı ile ilgili birkaç hususu kaydetmek gerekiyor. İçimiz parçalanıyor, yüreğimiz yanıyor. Arzu Özsoy, Yağmur Uçar için, Yusuf Meydan ve Ecrin Meydan için, Âdem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara için yüreğimiz yanıyor. 80 yurttaşımız yaralandı, onlara geçmiş olsun dileklerimizi tekrarlıyoruz. Süreç teröre karşı tavizsiz birlikte olma süreci. Kimden nereden geliyorsa gelsin lanetlemek hepimizin boynunun borcudur. Bu şekilde… Ancak birileri şöyle bir kolaycı: ‘efendim bu konuda siyaset yapmayın, bu yaşanılanlar üzerine siyaset yapılmaz’. Hayır tam tersi, bundan bir daha yaşanmasın diye siyaset yapılır. Çünkü, seçimlerde iktidara karar verirsiniz, o iktidar da bir karar verir. Örneğin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olursan, komşunun iç işlerine karışmazsan ve komşundaki devlet dışı unsurları muhatap almazsan komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yapmamış olur. O zaman milyonlarca Suriyeli göçmen gelmemiş olur. Sınırların kevgire dönmemiş olur. Kimin girip kimin çıktığını, hangi örgütün hangi elemanın memleketin neresinde yuvarlandığını senin bilgin dahilinde olur. Böyle bir şeye imkân olmaz ama Türkiye’de ‘sınır namustur’ diyerek Çorum il başkanlığına, bütün ilçe başkanlıklarımıza astık. O gün sınır namustur dedik, dinlemediler. Bugünden o sınırdan geçmiş, yaya kontrolümüzdeki Münbiç’ten geçip sınırımızdan geçmiş birileri geldiler, ülkenin dünyada en tanınmış şehrinde bombalı eylem gerçekleştirdiler. Bunun bir siyasi sorumlusu var. Bu kötü bir dış politika, sınırlar ile zafiyet yaratan, yalan yanlışlık ve elbette istihbarat zafiyeti. Bizim başımıza 6 milyona yakın mülteciyi toplaştırdın, bizi fakirleştirdin, işsizleştirdin. Seçimlerden sonra biz zaman geçirmeden Esad ise başında Esad ile, Suriye yönetimi ile oturup, AB ile oturup, BM ile oturup, G20 ülkeleri ile oturup bu sorunu çözeceğiz. Bu ülkedeki sığınmacılar Türkiye’nin tek başına yükleneceği ve taşıyabileceği bir sorun değildir. Parası dünyanın zenginlerinden olmak üzere, Suriye’de evleri, işleri ve gelecekleri sağlanarak hep birlikte gidecekler. Haziran seçimlerinden sonra Esad’la sil baştan yapabiliriz. Yapılacak sil baştan seçimde seni silip baştan bir Cumhuriyet Hükümeti kurmaktır.

6’lı masaya laf ediyorlar. En son İYİ Parti’ye 6’lı masayı terk et çağrısı yaptı. İyi Parti’nin sayın genel başkanı gayet güzel bir cevapla haddini bildirdi. CHP’ye sürekli terör örgütleriyle kol kola işbirliği içerisinde diyor. Bunlar küllün yalanlardır. Tamamen reddediyoruz. Çok canı sıkıldıysa bizimle uğraşmasın. İmralı’da mektup arkadaşı var. 31 Mart seçimlerinde sonra İmralı’dan mektup yazdırıp, TRT’de okumuştu. Bu seçimde de yapsana. Millet İstanbul seçimlerinden beter şamar indiriyor mu? indirmiyormu? Gör bakalım. Terörle irtibat diyorsan irtibatın ortada. Abullah Öcalan’ın kardeşine kamerayı yollayan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu kalmış ki Artvin’de PKK kurşunu yemiş, Adalet Yürüyüşü’ne IŞID saldırmış, şehit cenazesinde provokasyona rağmen dimdik durmuş. Milet kimin arkasında duracağını, kimin samimi olduğunu görüyor.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Adana Milletvekili Burhanettin Bulut , Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve partililer de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022, 18:30