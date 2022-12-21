Çorumlular Tokat’ı gezdi

Çorum Belediyesi’nin Tokat’a düzenlediği kültür gezileri başladı.

Kadınlara özel kültür gezileri kapsamında ilk kafile Tokat’a gitti.

Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında düzenlediği kültür turları Tokat gezisiyle devam ediyor. Tokat Kültür Gezileri için bin 35 başvuru arasından 450 kişi noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmişti. Günübirlik gezi için 2 otobüsten oluşan ilk kafile, Çorum Belediyesi tarafından Tokat’a götürüldü.

Tokat Kültür Gezileri kapsamında kafilede yer alan kadınlar Tokat’ın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldular.

Kafile, Tokat’ta, Taşhan, Halit Sokak, Sulusokak, Su ve Temizlik Müzesi, Ulu Cami, Kale, Etnografya Müzesi, Takyeciler Camisi, Deveciler Hanı, Yağıbasan Medresesi, Şehir Müzesi, Latifoğlu Konağı, Mevlevihane, Atatürk Evi, Gazi Osman Paşa Müzesi Evi ve Hıdırlık Sosyal Tesisleri’ni gezdi.

Çorum Belediyesi, Ekim ayında da “Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkentine Yolculuk” sloganıyla 1800 kişiyi İstanbul’a götürmüştü. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezilerinin farklı illerle devam edeceğini açıkladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022, 17:59