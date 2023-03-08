Çorum’un tabut markası: Zorlu Tabut

FATİH BATTAR

Çorum’da 2008 yılından bu yana klimalı tabut üretimi yapan Zorlu Cenaze Ekipmanları, Türkiye’nin tabut markası haline geldi.

Türkiye’de klimalı tabut üretimi yapan ilk ve tek firma olan Zorlu Cenaze Ekipmanları, Türkiye’nin her yerine tabut gönderiyor.

Çorum’un tabut markası olan firma, Küçük Sanayi Sitesindeki 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesiste 10 kişilik ekiple tabut siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Özellikle COVID19 salgınında birçok insanın hayatını kaybettiği dönemde Türkiye’nin her yerine tabut siparişi yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Zorlu Cenaze Ekipmanları Genel Müdürü Nadir Yiğit, Zorlu markasının o günden bu yana dünyada tanınan bir marka haline geldiğini söyledi.

Yurtdışından da sipariş aldıklarını belirten Yiğit, şimdilik yurtiçi siparişlerine geri dönüş yapıldığını ancak Zorlu Cenaze Ekipmanları olarak güçlü malzeme ve kaliteli işçilikle dünyaya açılmayı ve ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yiğit, klimalı tabutların cenazelerin uzun süre korunmasına yardımcı olduğunu ve bu yüzden müşteriler tarafından tercih edildiğini söyledi.

SELA VE DUA OKUYAN TABUT

Ağırlığı on üç kilogram olan tabutun içine güzel koku yayması için ek bir sistem yerleştirdiklerini aktaran Yiğit, TSE belgesini ve Türk Patent Enstitüsü'nden ürünün patentini de aldıklarını dile getirerek; “Klimalı tabut normal tabutlardan yirmi santim daha uzun. Bu fazlalığa klima motoru koyduk. Tabutun içerisini paslanmaması, çürümemesi ve hafif olması için alüminyum saç ile kapladık. 220V elektrikle çalışan sistem sayesinde tabutun içerisi eksi dört dereceye kadar soğuyor. Tabutun dışarısında bulunan dijital gösterge ile içerisi istenilen sıcaklığa ayarlanabiliyor. Yakınlarının cenazeyi görmek için tabutu açmamaları ve içindeki ısının değişmemesi için cenazenin baş kısmının geldiği bölümü cam yaptık. Konulan mevtanın tekrar canlanma ihtimaline karşılık, tabuta hareket sensörü yerleştirerek alarm bağladık. Eğer mevta tekrar canlanırsa alarm devreye girerek, yakınlarına haber verecek. Tabuta ayrıca hoparlör sistemi de koyduk. Tabuta yerleştirilecek flash bellek ile dua ve sela da okunabiliyor.” ifadelerini kullandı.