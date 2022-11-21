Emekli konutları Nisan ayında teslim edilecek

FATİH BATTAR

2018 yılında temeli atılan Silmkent Toki’de konutlar hak sahiplerine Nisan ayında teslim edilecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, emekliler için yapılan 750 konutluk Toki projesinin yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirterek;

Türkiye’nin hiçbir ilinde olmayan bir proje ile emeklilere konut veriyoruz. Silm Kent Toki’de 750 konutluk proje devam ediyor. Yüzde 85 seviyesinde. Nisan ayında teslim edilecek inşallah. Onun sorumluğunu üstüme ben alıyorum. 2 tane mütaahhit değişti, üçüncü mütaahhit orada devam ediyor. Gecikme varsa benim sorumluluğum değil ama oraya bu projeyi başlatan da bu fakir. Vatandaşlarımız haklarını helal etsinler gecikmeden dolayı. Şu anda TOKİ yapılmayan ilçemiz kalmadı. Aşdağul ve Düvenci’ye Toki yapacağız.” ifadelerini kullandı