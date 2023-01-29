Erol Taşkan’dan duygusal ‘Akbaba’paylaşımı

FATİH BATTAR

Gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni ve AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 'akbaba' lakaplı Mehmet Baba Tümgöz’ün vefatı ile ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Yazdığı yazılarla Çorum’un güzel insanlarının her zaman kalbine ve gönlüne dokunan, onların hayır dualarını alan Taşkan, 2 Ahmet , 1 İsmet yazısından sonra gençlik çağından beri yakından tanıdığı Çorum’un güzel insanlarından ‘akbaba’ lakaplı Mehmet Baba Tümgöz ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

İşte Taşkan’ın ‘akbaba’ ile ilgili o yazısı; “

“BİRER BİRER GİDİYORLAR

Onlar öyledir ki, kimi zaman aklen malül kimi zaman gariptirler. Herkes gibi elbette vakitleri dolduğunda şu fani dünyadan bire birer çekip giderler. Tarifi zor bir hayatın pençesinden sıyrılıp ahirete göç eyleyenler arasına adını yazdıran Akbaba’yı da uğurladık dualarla.

Sağlıklarında bilemediğimiz kıymeti bugün anlar olsak da, geç kaldığımızın itirafı neye yarar. İlk duyulduğunda Akbaba’nın evinde vefat etmiş vaziyette bulunduğu bilgisi vardı. Ardından en az ölümü kadar acı verici gerçekle yüzyüze kaldık ki, meğer Akbaba’ya araba çarpmış ve üç gün hayata tutunmak için çırpınmış. Ölmeseydi demek ne kadar sahici bilmem zira erimiz-gecimiz ölüm. Fakat yine de keşke yatağında vefat edeydi diyesi geliyor insanın. Keşke böylesi acının da acısı olan bir sebeple kaybetmeseydi hayatını.

Ahmet Çıtak, Ahmet Yılmaz, İsmet Koşar derken Akbaba’da kayıp gitti avcumuzdan. Ve onlardan evvel göçüp gidenler de var tabiki. Tüm bunlardan sonra geride kalan değerlerimize olması gerektiği gibi sahip çıkıp, onların bizler için ne kadar değerli olduklarını hayattayken ifade edebilmeye çalışsak ne güzel olur.

Bir Abbas vardı da, vaktinde “Acıyorlar fakat bakmıyorlar” demişti. O söz kulağımda yıllardır çınlıyor. Sadece acımakla değil, bakıp bakıştırmakla da sorumluyuz. Hülasa diyeceğim o ki, birine değer biçmek için ölümünü beklemeyelim. Kendi çevremizden olmak üzere, herkesin değerini hayatta iken verelim ki, gönüller Şaduman olsun. Ve şu da bir gerçek ki, hayatta iken değer az biliniyor olsa bile, ardından dua ve muhabbet bırakabilmek büyük bir zenginlik. Ardında dua ve muhabbet bırakanlara selam olsun. Cennetteki yerin mübarek olsun Akbaba. Seni Allah için sevdik ve kardeş bildik. Gereğini yerine getirememiş olsak bile.”