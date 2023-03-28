Fatma İlkcan Aksu’dan Dodurga ve Oğuzlar’a ziyaret

MURAT ÇETİN

AK Parti milletvekili aday adayı Fatma İlkcan Aksu, Dodurga ve Oğuzlar ilçesini ziyaret etti.

Seçim ziyaretleri kapsamında Dodurga ve Oğuzlar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Fatma İlkcan Aksu, partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

‘AK PARTİ HİZMETLERİN VE PROJELERİN ADIDIR’

“AK Parti hizmetlerin ve projelerin adıdır” diyen Aksu, 14 Mayıs tarihinin bu anlamda bir mihenk taşı olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu bu hizmet yolunda bizlerde bu kutlu yolculukta milletvekili aday adayı olarak bu yola çıktık. AK Parti hizmetlerin ve projelerin adıdır. 14 Mayıs tarihi bu anlamda bir mihenk taşıdır. Son 21 yıldır güçlü bir Türkiye inşası için daima geleceği şekillendiren AK Parti, milletimizin güçlü desteğiyle 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacaktır. Milletimiz Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 14 Mayıs'ta tekrar yetkiyi vererek bugüne dek verilen hizmetlere yenilerini de ekleyecektir” dedi.

AYDIN VE YILDIRIM’A ZİYARET

Aksu, ziyaretler kapsamında Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ı da ziyaret etti.

Aydın ve Yıldırım ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aksu’ya teşekkür etti.